Chelsea, Hazard su Higuain: "Mancava uno come lui. E' un top player"

Eden Hazard, fantasista del Chelsea, ha commentato così l'acquisto di Gonzalo Higuain dopo la vittoria ai rigori contro il Tottenham in semifinale di Carabao Cup: "Avevamo bisogno di un goleador e lui potrebbe essere l'uomo giusto per questo ruolo. E' un calciatore che segna e che crea spazio sia per se stesso che per il resto della squadra. Spero che potremo vedere il miglior Higuain ma tutti sappiamo che in squadra è arrivato un top player".