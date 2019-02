Chelsea, Higuain: "Sarri tira fuori il meglio da me. Voglio tornare al mio livello"

In un'intervista rilasciata a Sky Sports, Gonzalo Higuain ha parlato del suo approdo al Chelsea e del suo rapporto con Sarri: "Sono molto felice di essere qui, è un club meraviglioso con uno stadio meraviglioso ed è davvero un'esperienza fantastica, spero che questa squadra possa raggiungere tutti gli obiettivi possibili. Sarri? È l'allenatore che ha tirato fuori il meglio di me. Lo conosco bene, mi conosce bene. Spero di tornare a quel livello che avevamo prima, questa è l'idea, è qualcuno che mi aiuta, conosce il mio gioco e sa come ottenere il meglio da me".