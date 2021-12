Ciro Ferrara: "Il Milan ha più bisogno di un difensore che di un attaccante"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ciro Ferrara ha parlato così del Milan: "Secondo me ha più bisogno di un difensore che di un attaccante, visto il grave infortunio di cui purtroppo è stato vittima Kjaer. In avanti penso che gli indisponibili possano recuperare in tempi più brevi e poi Pioli sta già sperimentando nuove soluzioni, per esempio Krunic falso centravanti. Il mercato di gennaio è importante, ma sconta due limiti: è difficile che i giocatori forti forti si muovano a stagione in corso e poi acquistare qualcuno da un altro campionato rappresenta sempre un’incognita, perché ogni calciatore che arriva dall’estero ha bisogno di ambientarsi con i suoi tempi. Milenkovic della Fiorentina per la difesa? Potrebbe essere una soluzione, perché è già "dentro" la Serie A".