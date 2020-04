Colombo e il colloquio con Sacchi: “Non avevo più voglia? Non è vero. Era pesante"

Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, e Angelo Colombo, ex calciatore del Milan, hanno parlato in diretta Instagram di un episodio raccontato da Arrigo Sacchi nel suo libro:

Pellegatti: "Sacchi dice: “Avevo chiamato Colombo nel mio ufficio e gli avevo parlato chiaro: "Angelo, così non va bene. Se il tuo impegno e il tuo rendimento sono questi non puoi più restare al Milan. Con grande onestà Angelo mi aveva risposto: “Mister, io sono andato aldilà del sogno, mi sento svuotato. Non ho più voglia”.

Colombo: "È una bugia, mi dispiace. Avevo ancora un contratto di anno col Milan, Sacchi chiese Carbone dal Bari. Io con Adriano Galliani e Ariedo Braida una sera andammo a mangiare in un ristorante di Milano e mi dissero di poter star tranquillo al Milan, che avevo ancora un anno di contratto e che sarei potuto restare lì nonostante la concorrenza. Io scelsi di andare via senza andare da Sacchi, quel dialogo non c’è mai stato. Lui aveva quei modi che alla fine stancano un po’. Anche Van Basten ha scritto nel suo libro l’esatto contrario di alcune cose che ha detto Sacchi Su certe cose su di me non so come mai ma dice cose che non sono vere, questo colloquio non c’è mai stato. Ho deciso io di andare via perché era un po’ pesante come persona. Ero arrivato al limite di sopportazione: non come allenatore, ma come persona. Fuori dal campo bisognava essere un po’ più elastico”.