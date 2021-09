Colombo su Ibrahimovic: "Allenarsi con lui è stato motivo d'orgoglio"

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla SPAL, si è così espresso in conferenza stampa di presentazione: "Allenarsi con Ibra, uno degli attaccanti più forti della storia, è stato un motivo d'orgoglio, è un giocatore fantastico che vuole sempre il massimo da tutti anche in allenamento. Gli attaccanti a cui mi ispiro sono tanti e da tutti cercherò di prendere qualcosa in particolare“.