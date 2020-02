Compagnoni: "Ibrahimovic è stato preso per accrescere la maturità della squadra"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan chiaramente dipende da Ibra, è nella logica della situazione attuale. Quando il Milan cala non è solo colpa di un calo fisico di Ibrahimovic ma anche di altri fattori come l'attenzione del resto della squadra che ha problemi di personalità. Ibra, in questo senso, è stato preso proprio per questo, per fare crescere la squadra non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto nella maturità."