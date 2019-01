Condò a Sky: "Paquetá? Quando Leonardo porta un brasiliano al Milan tendo a fidarmi..."

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così del neo acquisto Lucas 'Paquetá' Tolentino: "Quando vedo Leonardo e penso al suo palmares di acquisti da dirigente, guardo indietro e noto: Kakà Pallone d'Oro, Thiago Silva che per anni è stato il miglior difensore al mondo, Pato che se non avesse avuto problemi sarebbe stato un attaccante sensazionale. Su Paquetá, diciamo così, tendo a fidarmi. Quando Leo porta al Milan un brasiliano...".