Condò: "Corsa Champions? Il Milan quest'anno ha già fatto 4-5 imprese"

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a SkySport nel post finale di Coppa Italia e in vista delle sfide decisive di domenica in campionato: "La favorita per il quarto posto è la Juve. Il Milan quest'anno ha già fatto 4-5 imprese: era durissimo il primo derby, era durissimo andare a vincere a Napoli, era durissimo andare a vincere a Roma, era durissimo andare a vincere contro la Juventus a Torino. Il Milan ha palesato tutta la sua inesperienza e giovane età e distanza dai grandi palcoscenici contro il Cagliari: è rimasto paralizzato; alla Juve questo non succede: nel momento in cui stava andando sotto contro l'Atalanta ha rifiutato la sconfitta ed è andata a vincere. Il Milan doveva battere assolutamente il Cagliari e praticamente non ha mai tirato in porta. Credo che i rossoneri abbiano pagato nell'occasione facile; ora hanno un'altra occasione che è molto più difficile, ma si trova ora in una situazione simile a quelle del passato in cui ha già fatto molto bene".