Condò: "Milan molto più forte di quello visto nelle ultime settimane. Merita di andare in Champions"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è stata la squadra più a lungo in testa alla classifica, 21 turni. Il processo di crescita dei rossoneri però inizia da giugno. La verità è vero che sta nel mezzo perchè il Milan sta andando troppo male, è molto più forte di quello visto in queste ultime settimane. Il Milan ha fatto delle cose per cui meriterebbe di andare in Champions. Di certò però il mercato di gennaio ha fatto intravedere che forse credevano qualcosa in più"