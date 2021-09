Conte: "Il Milan ha dimostrato di meritare la Champions e di poterla giocare ad alti livelli"

Antonio Conte, tecnico ed attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sulla prestazione del Milan contro l'Atletico Madrid: "Il Milan ha fatto un'ottima partita in 11 vs 11. Ha dimostrato di meritare la Champions e di poterla giocare ad alti livelli. L'espulsione fa parte di quei dettagli per migliorare e fare esperienza in questo tipo di competizioni. Leggerezza di Kessie? Quando prendi un giallo dopo dieci minuti devi stare più attento... Sono tutti degli step che il Milan sta facendo in maniera giusta. Fino all'82esimo i rossoneri non hanno sofferto chissà cosa. Il risultato di ieri comporta che le prossime due partite siano decisive: deve vincere entrambe le gare contro il Porto".