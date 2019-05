Conti a DAZN: "Baka ha chiesto scusa a tutti. Il mio secondo infortunio è stato una mazzata"

Andrea Conti ha parlato a DAZN del momento attuale del Milan: “Baka ha chiesto scusa, è rientrata subito dopo la partita col Bologna. Era importante mettere la vittoria davanti. Ha chiesto scusa al mister, al gruppo e alla società. Mi spiace per lui perché è stato oggetto di tante critiche, di tante parole e discussioni. È un ottimo ragazzo e non merita le brutte cose che gli sono state dette nell’ultimo periodo. Siamo con lui e ora dobbiamo pensare all’obiettivo Champions, senza pensare a quello che succede fuori”.

Sul suo stato di forma: “Il secondo infortunio mi ha fatto crollare il mondo addosso. È stato il periodo più brutto, perché inizi a vedere la luce e poi il buio totale. È stata una mazzata, non è facile riprendersi da questi infortuni. Sto lavorando per tornare quello di prima dell’infortunio, anche se non ci sono ancora riuscito. Non mi vedo più come ero prima dello stop, devo lavorare e trovare continuità per cercare di avere maggior condizione per fare del mio meglio”.