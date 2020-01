Conti a MilanTv: "Rebic è un ragazzo serio. Oggi una vittoria ottenuta con le unghie e con i denti"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv nel post partita Andrea Conti ha parlato del match con l'Udinese e del suo momento. Queste le domande e le risposte.

Una partita combattuta in cui hai giocato molto offensivo come è nelle corde del tuo gioco.

Sì sapevamo che era una partita molto difficile, l'Udinese è un ottima squadra. Abbiamo faticato un po' bel primo tempo mentre abbiamo reagito bene nel secondo tempo e siamo riusciti a portarla a casa all'ultimo minuto.

Che cosa è cambiato mentalmente?

Abbiamo voluto la vittoria a tutti i costi, una caratteristica che rispetto alle altre partite si è vista di più. Dobbiamo continuare su questa strada perchè le vittorie si ottengono con le unghie e con i denti, specie in Serie A.

Quale è la tua condizione fisica?

Sto bene, non è facile recuperare dopo due infortuni, serve continuità. Nella mia breve carriera ho sempre dato il meglio di me nella seconda parte di stagione e quindi spero di dimostrarlo in questo girone di ritorno.

Sulla gioia per Ante Rebic.

Sono contento per lui, è un ragazzo serio che si allena bene come tutti. Spero che questa doppietta possa dargli fiducia per le prossime uscite.