Conti: "Ho sposato il progetto Milan, mi sento a casa. Fosse per me resterei per sempre"

Parole d'amore di Andrea Conti verso tutto l'universo Milan. Questo un particolare passaggio dell'intervista concessa a SportMediaset: "Ho sposato questo progetto, voglio stare qui, con o senza Champions per me non cambia niente, qui mi sento a casa, sono ben voluto, vorrei restare tanti anni, fosse per me per sempre. Poi lo so che non dipende solo da me, però qui sono contento e voglio far ricredere la gente su quello che posso dare".