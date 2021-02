Corsa scudetto, Pirlo cita sei squadre: "Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli e Atalanta"

Tra Inter e Milan qual è la squadra più attrezzata per lo Scudetto? In questo discorso può rientrare anche la Roma? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro la Roma ha risposto così: "Sono tutte attrezzate, Milan, Inter, ma anche Roma, Napoli e Atalanta. E tra queste squadre ci siamo anche noi. Quest'anno è particolare, ci sono tanti impegni e tante squadre che possono ambire a vincere lo Scudetto. Nonostante qualche problema di qualche settimana fa, la Roma s'è ripresa ed è lì a lottare. Fonseca è stato molto criticato ma ho avuto la fortuna lo scorso anno di andare a Trigoria per vedere come lavora e ho davvero grande stima di lui".