Corsi (Pres. Empoli) a TL: "Krunic al 95% al Milan, lo volevano tre o quattro squadre. E' un grande atleta, può arrivare in doppia cifra"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, in esclusiva ai microfoni di TeleLombardia, ha parlato così di Krunic al Milan: "Confermo, al 95% Krunic e Traorè andranno rispettivamente al Milan e alla Juve. Siamo amareggiati per la retrocessione ma la squadra, pur avendo mostrato limiti, ha espresso bel gioco anche contro squadre importanti. Abbiamo venduto giocatori a Juve, Milan e Napoli con Caputo e Bennacer che dovrebbero rimanere in Serie A. Krunic è un grande atleta, preso 3 anni fa, a cui mancava la consapevolezza di poter far male agli avversari. Ora quando accelera anche contro avversari forti mostra di essere difficilmente frenabile. Quest’anno ha fatto 5 gol, uno a Roma annullato ma regolare. Tatticamente lo collocherei mezzala sinistra per mettere in mostra il suo destro, ha sul piede 10/12 gol. A destra avrebbe la possibilità di muoversi senza palla e lo sa fare molto bene. Lo volevano 3/4 squadre, il procuratore non ci aveva parlato del Milan. Oggi si è chiusa la trattativa, non vi dico chi ha trattato per il Milan. Il mio direttore è stato colpito dalla signorilità e dalla trasparenza del personaggio ma non vi dico di chi sto parlando. Traorè è un giocatore in fase di crescita straordinaria, ha fatto un balzo notevole dal punto di vista fisico e i nostri strumenti ci forniscono dei dati che presentano ulteriori margini di crescita. Paratici lo voleva già quando era in Primavera sotto età, aveva offerto 3 mln ma non eravamo in rovina e quindi non lo abbiamo ceduto. La Fiorentina aveva dubbi dopo le visite mediche, dubbi esclusi da uno studio medico importante di Milano. Il club viola lo abbiamo risentito a maggio in pieno caos societario e nel frattempo si sono fatte avanti altre squadre”.