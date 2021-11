CorSport - Tonali: "Milan da 9. Derby? Partita a sé, non ci sono favoriti"

Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco alcune dichiarazioni: "Il Milan è stato da 9. Stiamo giocando e dimostrando di essere una squadra vera in tutte le partite e questo ti dà forza. In Europa le prestazioni ci sono state, ma i punti non sono arrivati per una serie di motivi tra i quali piccoli particolari, situazioni sfavorevoli e decisioni arbitrali dubbie".

Si parla anche del derby di domani: "Noi siamo il Milan e il Milan nella sua storia ha sempre vinto le partite fondamentali, quelle cambiano il corso del campionato. Le gare più complicate sono quelle con le formazioni dell’altra parte della classifica, come successo a noi in casa con il Venezia, mentre gli scontri diretti si preparano da soli. E se vinci quelli, capisci che puoi vincere sempre. L’Inter è una bella squadra e lo sta dimostrando anche quest’anno. Noi però siamo il Milan e non ci fermiamo di fronte a nessuno. Il favorito? Il derby è una partita a sé. Impossibile fare pronostici".