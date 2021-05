Costacurta: "Al Milan serve uno che faccia goal. Leao non sarà mai un grande bomber"

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport in vista di Juventus-Milan: "Troppi pochi goal dagli attaccanti rossoneri? Quando le cose andavano bene c'erano le condizioni per far segnare anche i centrocampisti e non solo gli attaccanti. I goal del Milan sono in un buon numero, ma ci sono alcuni periodi che sembra che vadano tutti in calo. Il Milan non ha bisogno di attaccanti, perché ne ha uno fortissimo, e gli altri devono essere nelle condizioni di arrivare a rete. Leao? Io non credo che sia un centravanti, credo che sia una punta laterale o una seconda punta. Bisogna trovare uno che sappia fare goal perché Leao, secondo me, non sarà mai un grande bomber".