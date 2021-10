Costacurta: "ll Milan è diventato maggiorenne, non è più Ibra dipendente"

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre Porto-Milan: "Il Milan è diventato maggiorenne, non è più Ibra dipendente. Questa squadra è cresciuta tantissimo e potrebbe puntare lo Scudetto; si è staccata da questo totem. Ibra deve pensare a guarire e ha capire che la squadra non ha sempre bisogno di lui: non deve giocare sempre Ibra. Il merito di questa squadra ce l'ha Pioli: Ibra ha aiutato tanto, ma Pioli merita; non sottovaluterei l'impatto dei dirigenti e di Maldini".