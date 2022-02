Cravero: "Il vantaggio del Milan è non avere le coppe, non determinante ma lo è"

Roberto Cravero, ex calciatore e attuale opionista, si è così espresso a TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, sulla lotta Scudetto: "L'Inter veniva da una sconfitta un po' immeritata nel derby e non era facile reagire col Napoli. Però l'ha fatto bene, con una buona gara. Il pareggio è stato giusto e l'avrebbero voluto anche all'inizio: ora, esclusa la Juventus, non ha più un calendario clamoroso in quanto a scontri diretti. C'è qualcuno come Lautaro che è in calo fisico, ma Sanchez sta riuscendo a sostituirlo. L'Inter è forte, ha una rosa clamorosa e un allenatore capace di gestire la situazione con le rotazioni. Il vantaggio del Milan è non avere le coppe, non determinante ma lo è".