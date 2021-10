Cucchi: "Il Milan sta facendo fronte ad una serie di infortuni impressionanti"

Il giornalista Riccardo Cucchi si è così espresso sul suo profilo Facebook parlando di Napoli e Milan: "Napoli e Milan ancora insieme in testa alla classifica. Squadre diverse. Il Napoli contro il Bologna ha espresso un'altra gara di grande maturità. Tattica e mentale. La squadra di Spalletti sopporta bene la pressione da capolista. Gestione della gara intelligente. Accelerazioni quando è il momento, fase difensiva e di non possesso molto equilibrate. Alcuni giocatori svettano su altri, Osimhen, Anguissa, Ruiz, Koulibaly, Insigne, ma tutti giocano ad alti livelli. Anche chi subentra. Il Napoli crede nelle sue qualità. Il Milan sta facendo fronte ad una serie di infortuni impressionanti. La squadra riesce sempre ad uscirne stringendo i denti ed adattandosi alle varie situazioni, tattiche e psicologiche. Ha una natura propositiva e offensiva molto evidente. Ed è capace di alternare campioni maturi come Giroud e Ibrahimovic, con talenti come Leao ancora giovane e in fase di crescita. Pioli gli ha dato un'anima. E una personalità. Tenere il passo del Napoli è una dimostrazione anche di forza mentale. Saranno Napoli e Milan le protagoniste solitarie della lotta scudetto? Non so dirlo, oggi. Credo che l'Inter abbia possibilità di dire la sua. Ma per avere successo in un inseguimento, c'è bisogno che chi è in testa rallenti. E non so se questo avverrà".