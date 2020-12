Cuoghi: "Il Milan, sul mercato, dovrebbe intervenire per un centrale di difesa e una riserva di Theo"

ntervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Stefano Cuoghi, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Kjaer e altri singoli rossoneri. Queste le sue parole: "Kjaer al Milan sta facendo un anno e mezzo incredibile: preoccupa il suo infortunio perchè il Milan in quel reparto è un po' corto. Credo che il Milan debba prendere un centrale di difesa e il sostituto di Theo Hernandez, mentre non ha bisogno del vice Ibra: ci sono giocatori in rosa che possono compensarne l'assenza e chi l'ha sostituito per ora ha fatto bene."