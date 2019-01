D'Amico: "Ho fiducia in questo Milan, Gattuso ha fatto miracoli. Curioso di vedere Paquetà"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’agente Andrea D’Amico ha commentato così il lavoro di Gattuso al Milan: "Il Milan è stato sfortunato per via degli infortuni di Bonaventura e Biglia. Rino ha fatto miracoli. Sono sicuro che i rossoneri cercheranno di rafforzare la squadra. Sono curioso di vedere Paquetà. Ho fiducia in questo Milan, sia per quanto riguarda la conduzione tecnica che societaria”.