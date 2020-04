D. Rossi: " Il prossimo anno sarebbe quella di disputare il campionato come in Argentina con la formula di un mini oìtorneo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Delio Rossi, celebre allenatore italiano, ha parlato della possibile ripresa del campionato. Queste le sue parole:

Ripartendo più tardi, si rischia di pregiudicare il prossimo campionato. E poi ci saranno gli Europei.

“Beh un’idea potrebbe essere quella di giocare, il prossimo anno, un mini torneo come in Argentina. Ci sono troppi interessi in ballo. Tutti vogliono cominciare per un discorso economico non certo perché gli interessa il gioco del calcio. E comunque questa situazione magari sarà un’occasione per ristrutturare i campionati. Non ha senso avere sessanta squadre in C, venti in B e venti in A che non riescono ad andare avanti”.