Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato del lavoro di Pioli. Queste la domanda e la risposta:

Tu terresti Pioli?

"Ci sono alternative valide? Mi vengono in mente Spalletti o Sarri, se andrà via dalla Juve. Pioli non lo vedo come un allenatore per grandi progetti".