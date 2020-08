Dal Pino: "Mi chiedo perchè la gente possa entrare nelle discoteche e non allo stadio. Dobbiamo essere cauti"

Intervenuto ai microfoni di 'The Atheletic', il presidente della Serie A Paolo Dal Pino ha parlato del ritorno dei tifosi agli stadi. Queste le sue parole:

"Dieci giorni fa mi chiedevo come potessero essere aperte le discoteche o le sale da concerto, ma non si potessero far entrare 5.000 tifosi, uno ogni otto sediolini, nello stadio della Juventus per vedere la premiazione scudetto. Il nostro governo è molto cauto, ma anche noi vogliamo esserlo. Soltanto, vogliamo fare la cosa giusta, che non può essere soltanto essere cauti".