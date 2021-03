Dalot: "Eliminazione in Europa League? Sconfitta che ci aiuterà per il futuro"

Diogo Dalot ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Ojogo in cui ha parlato tanto di Milan. Queste le sue parole sull’eliminazione in Europa League contro il Manchester United. Dalot ha detto: "Avrei preferito che fossimo passati noi ovviamente, era l’unico modo per trarre il massimo da quello che abbiamo fatto nelle due partite. A Manchester ho giocato una buona partita e la squadra nel complesso è stata fantastica. A Milano avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto, purtroppo a questi livelli gli errori si pagano. Queste sono sconfitte che ci aiutano ad evolvere e passare al livello successivo. È stata una sconfitta che ci è servita e ci aiuterà in futuro".