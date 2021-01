De Grandis: "Ibra è il leader e lo sarà anche con Mandzukic, che darà una mano con la sua fisicità"

Presente negli studi di SkySport24, Stefano De Grandis ha commentato così l'arrivo di Mandzukic al Milan: "Ibra è il leader e lo sarà anche con Mandzukic, che darà una mano con la sua fisicità. Sono più perplesso sul discorso fascia. E' andato via da un anno e mezzo dall'Italia. Non so se abbia la forza fisica per fare la fascia. Me lo immagino più davanti con Ibra dietro".