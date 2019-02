De Grandis: "Porta chiusa e rosa lunga, Milan solido. Piatek? Non la gara migliore, ma in area non sbaglia"

Stefano De Grandis, presente nello studio post partita di Sky Sport, ha commentato così il match contro l'Empoli: "Il Milan sta tornando solido, come fanno le grandi. In difesa non prendono gol quasi mai, poi ha allungato la rosa ritrovando dalla panchina gente come Castillejo, Conti, Cutrone, Borini o lo stesso Biglia che ha rivisto il campo. Piatek? Non è stata la sua migliore gara, l'avevano controllato bene nel primo tempo. Sul gol poi è stato bravo ad attaccare la porta sul primo palo, da lì non sbaglia mai ed è relativamente semplice per uno come lui. Bene Castillejo e l'assist di Çalhanoglu".