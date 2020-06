De Marchi sul Milan: "Servirebbe una maggior continuità"

L'ex difensore Marco De Marchi, oggi procuratore, si è collegato in diretta con i microfoni di TMW Radio e ha commentato così il momento del Milan: "Alla base di ogni risultato c'è la solidità di una proprietà, e non solo finanziaria, ma di continuità. Non è un caso che la Juve vinca quasi sempre, perché cambia poco e segue da sempre una linea, ha una base solida. Se cambi spesso proprietà, allenatori e direttori non dai mai la forza per raggiungere i risultati. Il Milan, è sotto gli occhi di tutti, nel corso degli ultimi anni ha cambiato e speso tantissimo, ma servirebbe una maggior continuità".