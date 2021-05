De Napoli su Ibrahimovic: "A 40 anni si può farne a meno"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. com, l'ex calciatore di Napoli e Milan Nando De Napoli ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "E' importante ma a 40 anni non fondamentale. Io ho giocato con Maradona e Van Basten e di loro si sentiva la mancanza. Ibra si fa sentire come personalità in campo e nello spogliatoio ma ripeto ha 40 e si può farne a meno"