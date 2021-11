De Siervo: "Il FairPlay finanziario non allenti le sue maglie"

Nel suo intervento al Social Football Summit l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato del Fairplay finanziario. Queste le sue parole: "Le Leghe europee mai come in questo periodo hanno trovato una compattezza nella direzione di concentrarsi sul sistema di regole. Il percorso non può che essere questo. Il FairPlay finanziario non allenti le sue maglie: lo vedremo nelle prossime finestre di mercato, perché sarà ancora una volta il problema su cui dobbiamo vigilare tutti”.