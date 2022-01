Desplanches a MilanTv: "L'obbiettivo della squadra è arrivare ai playoff. La convocazione in prima squadra è un punto d'inizio"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, il portiere della Primavera Sebastiano Desplanches ha parlato degli obbiettivi della squadra e dello stato di forma. Queste le domande e le risposte:

Su come ha visto la squadra dopo la sosta.

"La squadra dopo la sosta, più lunga del previsto, la sto vedendo molto bene. Questa pausa serviva per ricaricare le pile, siamo tornati molto concentrati e vogliamo ricominciare come abbiamo finito l'anno"

Sulla prima parte di stagione.

"La prima parte di stagione è stata difficile perchè abbiamo molti nuovi ragazzi in squadra. Siamo stati sfortunati dal punto di vista dei risultati perchè non meritavamo di fare così pochi punti. Tramite il lavoro e la costanza in allenamento siamo riusciti a fare gruppo e a risalire tutti insieme"

Sull'aspetto in cui la squadra è cresciuta di più.

"L'aspetto su cui siamo più cresciuti è quello mentale perchè ci siamo resi conto che siamo forti e che possiamo dire la nostra. L'obbiettivo è di stare tra le prime posizioni perchè il Milan merita di stare in quelle posizioni. L'obbiettivo è raggiungere i playoffs e cercare di andare il più avanti possibile"

Sulle sue prestazioni.

"Sono abbastanza soddisfatto delle mie prestazioni ma so che posso dare ancora di più. Lavoro con l'obbiettivo di crescere e di poter migliorare sempre"

Sulla convocazione in prima squadra.

"E' stata una grandissima emozione, un sogno che avevo da quando ero bambino. Ora che si è realizzato sono molto soddisfatto ma deve essere solo un punto d'inizio per la mia carriera"

Sulla Youth League.

"La Youth League è stata un'esperienza che ci è servita molto perchè abbiamo affrontato squadre di alto livello internazionale. Anche se non è andata come volevamo, siamo riusciti a dire la nostra e a tenere alto il nome del Milan"

Un suo obbiettivo personale.

"Il mio obbiettivo personale per il 2022 è quello di migliorare ancora di più per dare una mano ai ragazzi e questo grazie allo staff che mi aiuta ogni giorno in allenamento"