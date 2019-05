Di Caro: "Gazidis dice la verità e non le bugie che sono state raccontate negli ultimi anni. Gattuso? Troppe pressioni addosso"

Andrea Di Caro, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così a Radio Sportiva le parole di Ivan Gazidis: "Gazidis ha detto cose importanti per il mondo Milan, con toni pacati e facendo i conti con la realtà attuale. Secondo lui il Milan deve essere un club moderno e non più ancorato al passato. Vuole far rientrare il Milan nel giro nei grandi club con un bilancio sano e un aumento dei ricavi. Lui è molto realista e non vuol fare promesse mirabolanti che poi vengono disattese. Gazidis vuole prendere dei giovani di qualità e di talento, che diventino top player con il club. Ai tifosi racconta la verità e non le bugie che sono state raccontate negli ultimi anni. Gattuso? Stagione difficile e logorante per lui, troppe pressioni addosso".