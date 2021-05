Di Gennaro a TMW: "Il Milan meritava più di tutte la Champions League"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale commentatore tecnico, si è così espresso a TMW Radio, durante Maracanà, sulla qualificazione in Champions League del Milan: "Sono felice per Pioli, lo conosco da tempo. Credo che la qualificazione sia stata ampiamente meritata. La Juventus in sette giorni ha salvato invece una stagione. Il Milan meritava la Champions più di tutte per quello che ha fatto, Ibra ha giocato solo 19 partite, ha vinto in casa della Juve. Quando vinci il titolo d'inverno puoi pensare anche a qualcosa di più, non so se poi c'hanno creduto veramente. Il Napoli ha avuto un periodo troppo brutto, poi ha recuperato e ha mollato nell'ultima gara incredibilmente. Vedo un Milan che ha più margini di miglioramento di tutti. Ho sentito Maldini ieri, mi sembra il nuovo Galliani, come dirigente è entrato con qualità e saggezza. La presenza della società si è vista. E Ibra si è dimostrato chiave anche fuori dal campo".