Di Gennaro sul Milan: "Speso troppo e male, Pioli non basta"

L'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla giornata di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Si è speso troppo e male al Milan, sono cifre incredibili che non so come potranno essere ammortizzate. Elliott vuole mettere a posto i conti per vendere. Non possono riportare il club a certi livelli. La squadra ha reagito con Pioli, ma ci sono comunque difficoltà. E' dovuto alla qualità che ha nei vari reparti. Paquetà ha fatto un solo gol da quando è arrivato, poi c'è Piatek. Pioli può aver dato una sterzata, ma i risultati latitano".