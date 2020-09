Di Marzio: "Alla fine del mercato Milan e Real Madrid potranno parlare di un accordo di riscatto per Brahim"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dell'operazione Brahim Diaz al Milan. Queste le sue parole: "Il Real Madrid ha investito tanto quando lo prese dal Manchester City e per questo nella trattativa con il Milan i tempi si sono allungati. I Blancos non volevano perdere il controllo sul giocatore e per questo la trattativa si è impostata su un prestito secco. Nelle settimane dopo il mercato i due club cercheranno di trovare un accordo con un riscatto a cifre adeguate. Il Milan lo fa giocare e spera di poter avere la possibilità di comprarlo in futuro ma il Real Madrid si è tenuto il diritto di controllo sul giocatore. E' un calciatore molto tecnico che può fare tutti e tre i ruoli dietro la punta"