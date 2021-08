Diaz a Dazn: "Bella gara, sono contento. Scudetto? Siamo il Milan, vedremo"

Ecco le dichiarazioni rilasciate a Dazn da Brahim Diaz al termine del match con la Sampdoria: "Una bella prestazione, dobbiamo migliorare ma siamo all’inizio del campionato. L’importante era vincere e sono arrivati tre punti. Mi trovo bene con tutti: Ibra manca sempre, ma mi sono trovato bene anche con Giroud. Noi lottiamo e vinciamo insieme, la squadra fa sempre una corsa in più, questo è lo spirito giusto. Il numero 10? Questo è il Milan ed è un numero importante, ma non ho paura. Sono contentissimo di essere qui. Scudetto? Guardiamo di partita in partita, siamo il Milan, vediamo".