Dionigi sui giovani: "Sono un'arma a doppio taglio: possono darti tanto o toglierti tanto"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Davide Dionigi, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Al di là dei giocatori, nella costruzione della squadra oggi si tende andare verso i giocatori giovani, come è anche giusto che sia, anche per la direzione per in cui va il calcio. A volte i giovani, come Leao, sono un'arma a doppio taglio: possono dire tanto ma possono anche toglierti tanto e quindi, quando ti accorgi che manca quel collante per poterli far maturare, vuol dire che non puoi puntare su questo tipo di giocatori"