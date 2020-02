Dj Ringo: "Ibra fantastico, Pioli è un normalizzatore ma ha dato anche un gioco. Su Rebic..."

Intervenuto a Radio Sportiva, Dj Ringo, grande tifoso milanista, ha parlato così di Ibrahimovic, Rebic e Pioli: "Ibra? Avevo qualche dubbio sull'età, invece in campo è fantastico. E' un riferimento anche a livello di squadra e si è visto, sono molto contento e non me l'aspettavo. Rebic? Non era scarso prima, forse aveva qualche problema di ambientamento. Son ragazzi stranieri e per qualcuno non è facile inserirsi, hanno bisogno di tempo. Pioli? Più in basso di Giampaolo non si poteva, ma il suo lavoro lo sta facendo. E' un normalizzatore ma ha dato anche un gioco".