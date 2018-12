Donnarumma a DAZN: "Vittoria per Gattuso. Higuain? Era dispiaciuto di non riuscire a segnare"

Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Spal: "Son contentissimo per la squadra, perchè anche loro mi mettono in condizione di fare grandi partite. Son contento sia per me che per la squadra, per essere riusciti ad ottenere un gran risultato. Siamo stati molto bravi, perchè dopo il gol potevamo calare. Abbiamo trovato subito il pareggio e poi abbiamo cercato di raddoppiare, che è arrivato con il Pipita, a cui faccio i complimenti per essersi sbloccato. Era molto dispiaciuto, perchè non segnava da qualche settimana. Non è bello vederlo così, perchè è uno degli attaccanti più forti al mondo. Sono contento per lui e gli faccio grandissimi complimenti. Siamo sempre stati tutti con Gattuso. Avremmo potuto fare di più nelle partite precedenti, ma oggi c'è stata una grande partita, perchè non era facile e quindi questo risultato è per lui. Come sto vivendo l'attesa della finale di Supercoppa? Come tutte le altre. E' una partita secca, in cui si alzerà un trofeo, quindi è una partita particolare. Ce la metteremo tutta per vincere".