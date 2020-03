Donnarumma: "Ho sempre gestito bene la pressione. Il portiere deve dare sicurezza alla squadra"

Intervistato dalla rivista Undici, Gigio Donnarumma ha spiegato come fa a gestire la pressione: "Sono sempre stato un ragazzo tranquillo. Amo la mia famiglia che è stupenda, ho una fidanzata straordinaria che mi aiuta tutti i giorni. La pressione l'ho sempre gestita bene, non devi farla vedere agli altri, devi dare sicurezza alla squadra. All'inizio, quando sei giovane, hai tanta spensieratezza, poi con gli anni maturi e tutto cambia. In campo ci vai tu e solo tu sai le sensazioni che provi. Io cerco di non guardare fuori, di non leggere i giudizi dei giornali e analizzo con il mio allenatore la prestazione per cercare di migliorare. Il portiere deve dare fiducia alla squadra, deve guidare la difesa. L'esperienza ti aiuta, ora comando la difesa e mi faccio sentire. Per rimanere a certi livelli non devi pensare di essere un fenomeno, ma devi rimanere sempre umile. Anche a 30 anni non hai mai finito di imparareSono contento quando salvo il risultato o faccio una grande parata. Fa piacere anche parare un rigore alla fine e vincere la partita. Devi sempre pensare che la parata più importante è sempre la prossima".