Donnarumma: "Lavorare con umiltà e sacrificio mi ha aiutato a crescere"

Gianluigi Donnarumma, ormai ex portiere del Milan pronto al passaggio ufficiale al PSG, si è così espresso a RedBull.it sulla sua leadership: "Ho sempre pensato che lavorare con umiltà e sacrificio mi avrebbe aiutato a crescere. Lavorare con passione mi ha sempre aiutato e ora le partite le vivo serenamente. Gioco tra i professionisti da 6 anni e questo mi ha portato a farmi sentire un po' di più anche se sono giovane. Mi ascoltano in spogliatoio anche se sono tra i più giovani o almeno lo spero. E' giusto che il portiere da dietro si faccia sentire e comandi la difesa. Fai sentire i difensori sicuri e loro fanno sentire sicuro me. Mi danno fiducia e questo è importante"