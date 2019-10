Dossena: "Mertens e Callejon sono due pilastri del Napoli, abbiamo cosa ha fatto il Milan quando ha smantellato lo zoccolo duro..."

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore del Napoli, Andrea Dossena, ha parlato così di Mertens e Callejon: "Sono due pilastri importantissimi. Abbiamo visto cosa ha fatto il Milan una volta che ha smantellato lo zoccolo duro. E lo dimostra ora la Juve. Certi elementi ti fanno vedere come lavorare, sono giocatori che non hanno prezzo. Sono da tenere. L'uscita di Adl è anche per far uscire fuori i tifosi e dimostrargli tutto il loro amore".