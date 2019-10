Eranio su Piatek: "È frenato perché soffre il fatto di non segnare su azione"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Stefano Eranio ha parlato di Piatek: "Gioca col freno a mano tirato perché soffre il fatto di non segnare su azione. Con Giampaolo non è molto nel vivo del gioco, ma non vedo grandi differenze con l’anno scorso, se non nella sostanza: Piatek toccava pochissimi palloni ma li trasformava quasi tutti in gol. Il problema del Milan semmai è generale: gli attaccanti riempiono poco l’area di rigore, così si fa troppa fatica".