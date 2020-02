F. Galli: "Ibra da sempre qualcosa in più ma non possiamo pensare che risolva tutto"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Filippo Galli, ex giocatore rossonero e ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato dell'assenza di Ibrahimovic nella partita di ieri. Queste le sue parole: "Non credo sia stato quello. Certo Ibra dà sempre qualcosa in più, una spinta a tutta la squadra. Però non possiamo pensare che lui possa risolvere sempre tutto".