Faggiano: "Defrel o Castillejo sarebbero state delle ciliegione, ma siamo contenti"

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, parla di due operazioni sfumate nelle ultime ore del mercato per la sua squadra, come Gregoire Defrel e Samuel Castillejo, ai microfoni di Sky: "Non eravamo venuti qua per fare chissà che cosa o fare l'affare della vita, dovevamo guardare anche il bilancio. Defrel o Castillejo sarebbero stati delle ciliegione, non ciliegine, sarebbero stati regali per i tifosi, ma siamo contenti e soddisfatti del mercato. L'ultimo giorno trovare una formula a noi congeniale non è stato possibile, non potevamo fare più delle nostre possibilità. Ci teniamo stretti i nostri, anche se dispiace".