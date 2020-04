Fassone sulla ripartenza del calcio: "Non ci sono le condizioni"

Intervistato da Tuttosport, l’ex amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha esternato il suo pensiero in merito alla ripartenza del campionato: "Sarebbe importante ma, dal mio punto di vista, non ci sono le condizioni per cui questo possa succedere, almeno nel breve periodo. Stiamo parlando di un’azienda dal fatturato enorme e dall’indotto straordinario che però ha peculiarità specifiche, ovvero si basa su uno sport di contatto. E, per avere un prodotto di qualità nel rispetto della salute, ci vogliono tempi più lunghi rispetto a quelli che occorrono alle aziende tradizionali. Ritengo che la strada migliore sia finire qui la stagione, non assegnare lo scudetto e ripartire da fine agosto con date certe. Cosa l’ha più delusa in queste settimane? La debolezza della Lega Serie A come istituzione. Agli occhi di un osservatore esterno com’è il sottoscritto in questo momento dispiace la percezione di una Lega in balia di idee e pensieri tanto diversi".