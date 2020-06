Fedele: "Il Monza ha pensato a Ibrahimovic ma poi l'operazione è stata irrealizzabile"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Fedele ha parlato della possibilità Ibrahimovic al Monza. Queste le sue parole: "Secondo me hanno pensato ad arrivare allo svedese e ci hanno anche parlato ma poi è prevalsa la ragione di stato del regolamento e l'irrealizzabilità dell'operazione. Credo che lo sforzo economico per accontentare Ibrahimovic fosse eccessivo non tanto per Berlusconi ma per l'equilibrio complessivo dello spogliatoio."