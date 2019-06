Federico Giampaolo: "Mio fratello punta sul 4-3-1-2, ma non è un integralista"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Federico Giampaolo, fratello del prossimo allenatore del Milan. Ecco le sue parole: "Merita di andare in una grande squadra dopo l’ottimo lavoro fatto alla Sampdoria. Anzi, c’è arrivato tardi, perché è cresciuto in modo graduale. Allenatori meno esperti e preparati di lui hanno già fatto il salto di qualità. Punta molto sul 4-3-1-2, ma non è un integralista, sa quando c’è da cambiare. Ma più che il modulo, contano soprattutto l’atteggiamento, la testa, la volontà di fare un calcio sempre propositivo e di qualità. Marco ha un’idea di gioco forte e ben definita, la squadra deve avere tempo per capirla e svilupparla nel modo migliore. Non bisogna avere fretta".