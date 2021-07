Ferrari su Warren Bondo: "Grande talento del calcio francese, è molto forte"

Fabrizio Ferrari, agente Fifa ad esperto di calcio francese, ha espresso a SkySport un parere generico su Warren Bondo, talento del Nancy in orbita Milan: "È un ragazzo molto forte, da un futuro piuttosto radioso, può essere uno dei più importanti talenti del calcio francese. Può giocare sia a 2 che a 3 che a centrocampo, può fare sia il centrocampista centrale che la mezzala. Può stare in prima squadra, ma deve fare esperienza e adattarsi al campionato italiano. Al Nancy non è che sono contentissimi di cedere il giocatore, ma è in scadenza a giugno 2022 quindi diciamo che si può negoziare".